مراكز الشباب بالأقصر تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم (صور)

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مسابقه حفظ القرآن الكريم على مستوى الإدارات الفرعية بمشاركة مراكز الشباب وذلك ضمن خطة الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023/2022، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

حفظ القرأن الكريم

واوضحت مديرية الشباب والرياضة، أن التحكيم في المسابقة كان من نخبة من رجال الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، في حفظ القرأن الكريم والمعلومات الدينية والتي تهدف إلى استثمار طاقات النشء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الايجابي على المجتمع.

تكريم المتميزين

كما تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.