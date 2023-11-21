وظائف مجلس الدولة.. موعد تسليم الملفات والمستندات المطلوبة

حدد مجلس الدولة مدة تسليم ملفات مندوب مساعد للمتقدمين لوظائف مجلس الدولة من خريجي كليات الشرطة، الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023 للذكور والإناث، من 2 ديسمبر 2023 وحتى 10 ديسمبر 2023، وذلك لتسليم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمتمثلة في ملء وثائق التعارف وتقديم القيود العائلية الخاصة بالمتقدمين للوظيفة.

وظائف مجلس الدولة

وأغلق مجلس الدولة الأحد الماضي أبوابه أمام خريجي كليات الشرطة الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023 للذكور والإناث والذين تقدموا بأوراقهم للالتحاق بـ وظائف مجلس الدولة مندوب مساعد في المجلس، يليها مرحلة تسليم الملفات للمجلس وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة لسحب الملف

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

شروط التقدم

وتتضمن شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة تمثلت في الآتي:

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.