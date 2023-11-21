في خطوات.. كيف يتم التعيين في وظيفة مجلس الدولة؟

انتهت الأحد الماضي فرصة التقديم على وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، بعد فتح باب التقديم لمدة 10 أيام في الفترة من 11 نوفمبر حتي 19 نوفمبر.

ويبدأ مجلس الدولة أولا الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وبعدها يتقدّم خريجي الدفعة لسحب الملفات من مجلس الدولة في شارع عصام الدالي في الدقي، ثم ملء الملفات ووضع وثائق التعارف وشهادات الميلاد للاقارب وفق ما حدده مجلس الدولة.

تسليم الملفات

وتأتي المرحلة الثانية وهي تسليم الملفات لمجلس الدولة بعد استيفاء الاوراق المطلوبة من قبل إدارة المجلس، وحدد المجلس موعد تسليم الملفات لكل جامعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، على أن يبدأ من يوم 2 ديسمبر حتى 10 ديسمبر وفقا لترتيب كل جامعة في الجدول.

المقابلات الشخصية

أما المرحلة الثالثة فهي المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظيفة، وهي شرط أساسي للتعيين، ويكون عن طريق إجراء مقابلة مع المتقديمن بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لسؤالهم سؤال في القانون .

التحريات الأمنية

وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء التحريات على المرشح وأسرته من حيث التحريات الأمنية والجنائية حتى الدرجة الرابعة، للتأكد من مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه.

صدور قرار التعيين

ويرسل المجلس الخاص أعلى سلطة في مجلس الدولة الأسماء لرئاسة الجمهورية لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، ثم تأتي مرحلة الكشف الطبي على المعينين لمعرفة مدى لياقتهم الطبية والصحية لشغل الوظيفة، وأخيرا تأتي مرحلة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة وبدء استلام الوظيفة.