خسائر «الاحتلال الإسرائيلي» العسكرية منذ بدء العدوان على غزة.. كم بلغ عدد القتلى؟

منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين وهدم آلاف المباني، وفي المقابل، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، تتعلق بضحايا جنود وضباط جيش الاحتلال، وعدد الآليات العسكرية المدمرة التابعة للاحتلال.

عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء العنوان

ووصل عدد قتلى أفراد الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة إلى 390 قتيلًا، بينما وصل عدد القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع يوم 28 أكتوبر الماضي إلى 70 قتيلًا، بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية».

واستهدفت الفصائل الفلسطينية لدبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان والاجتياح البري، وآخر ما أعلنته الفصائل كان استهدافها لـ3 آليات عسكرية صباح اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 29 آلية عسكرية، أعلنتها من قبل، بحسب القاهرة الإخبارية.

الفصائل الفلسطينية تستهدف الآليات العسكرية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية يوم 13 من نوفمبر الجاري، استهداف 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة فقط تتنوع ما بين دبابة ومدرعة، وبعدها أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 21 آلية، ثم منزلًا تحصن فيها قوات الاحتلال، وبعدها، أعلنت الفصائل أيضًا استهداف 17 آلية عسكرية إسرائيلية جديدة.

ووصل عدد الآليات العسكرية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ الهجوم البري في 28 أكتوبر الماضي إلى 250 آلية عسكرية إسرائيلية، والتي تعد خسارة كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.