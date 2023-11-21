«أزهرية الدقهلية» تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعا مع موجهي العموم بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور الشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي، والدكتور صبري زيدان، وكيل المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب.

استعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الأول

وقال رئيس المنطقة خلال الاجتماع: «كلنا صناع النجاح، لذا يجب أن نعمل جميعا بروح الجماعة، لنخوض العملية التعليمية بكل جهد وعزيمة»، مشددا على ضرورة تسليم مذكرة وافية عن الإيجابيات والسلبيات، حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال المقصرين.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية على أن الموجه ليس موجه مادة، بل موجه يوم دراسي يتابع سير العمل بالمعهد، والدقة في اختيار الموجهين المكلفين بوضع الأسئلة، وأن يكتب واضع الأسئلة تقريرا يوضح فيه أن السؤال من الكتاب المدرسي، ومن المنهج ويحدد الشهر ورقم الصفحة ورقم السطر، وكذلك موقع الإجابة بالكتاب المدرسي.