«أزهرية الدقهلية» تكرم الفائزين في بطولة الجمهورية للتنس بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، عن تكريم أبطال منطقة الدقهلية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، لحصولهم على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت بالإسكندرية.

تكريم أبطال فريق تنس الطاولة بالدقهلية

وأوضح «رشوان»، في بيان، أن التكريم جاء بعد أن حصدت منطقة الدقهلية الأزهرية المركز الأول للعام الثالث على التوالي فردي وزوجي، في بطولة الجمهورية بالإسكندرية لتنس الطاولة.

أسماء الفائزين في بطولة التنس بالإسكندرية

وأضاف أنه جرى تكريم الأبطال من محافظة الدقهلية كالتالي:

- سعاد عادل إبراهيم، معهد منية سندوب

- منيرة المتولي منصور، معهد ميت أبو الحسين

- حبيبة محمد حسين، معهد منية سندوب

- أنغام إكرامي رزق، معهد المنصورة

- إسراء سلمان عيادة، معهد المنصورة

وأكد أن التكريم يأتي في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية، وبث روح التنافس بين جميع الطلاب والطالبات.