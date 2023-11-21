«أزهرية الدقهلية» تناقش استعدادات انطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

عقد الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعا مع الشيخ أحمد مصطفى مدير شئون القرآن الكريم، وضياء الدين محمد، مدير الكمبيوتر التعليمي، والمشايخ المحكمين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، من أجل الاستعداد للمسابقة.

مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأكد رئيس المنطقة بالدقهلية، في بيان، ضرورة تهيئة الجو الهادئ للطالب، والتعامل برفق معه، والابتسامة في وجهه، وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات دون تردد، والالتزام بالزي الأزهري في المسابقة.

وأوضح الشيخ أحمد مصطفى، مدير شئون القرآن الكريم، لمشايخ المحكمين في المسابقة، الخطوات والتعليمات اللازمة في الاختبارات، حتى تخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

وأشار ضياء الدين، مدير الكمبيوتر التعليمي، إلى خطوات تسجيل المتسابق وتتابع الأسئلة وإعطاء الدرجة ثم إنهاء الاختبار وطبع الاستمارة.

موعد انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وتستعد منطقة الأزهر بالدقهلية من أجل انطلاق فعاليات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، بمنطقة الدقهلية الأزهرية، السبت المقبل 25 نوفمبر.