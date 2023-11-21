كل ما تريد معرفته عن جوائز جلوب سوكر بعد سيطرة الأهلي.. كم تبلغ قيمتها؟

سيطرة استثنائية للاعبي منتخب مصر وأندية الدوري ومدربيه، تشهدها ترشيحات جوائز «جلوب سوكر»، إذ تتزين القوائم باللون الأحمر، في وجود الأهلي ولاعبيه ومدربه إلى جانب محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في الحفل الذي يقام يوم 19 يناير.. فما جوائز «جلوب سوكر» وكم تبلغ قيمتها المادية؟

تفاصيل جوائز جلوب سوكر 2023

جوائز جلوب سوكر، توزع في حفل سنوي، تُمنح للعدد من الأسماء التي تميزت بشكل استثنائي في مجال كرة القدم، وستقام نسختها الـ14، بالمؤتمر الرياضي الدولي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، في حضور أساطير كرة القدم من القارات العالم، بما في ذلك اللاعبين واللاعبات ومدربي الأندية.

جوائز جلوب سوكر تتضمن 14 فئة، تمنح بناءً على تصويت لجنة تحكيم معدة سلفًا من قبل نخبة من المتخصصين في هذا المجال، بينهم صحفيين ومدربين وأساطير كرة القدم، وتعد الجوائز معنوية وتقديرية أكثر من كونها تحمل قيمة مادية ثمينة.

كريم بنزيما آخر الحاصلين على جائزة أفضل لاعب من «جلوب سوكر»، لعام 2022، بعد مسيرة استثنائية خاضها رفقة ريال مدريد، فيما يعد كريستيانو رونالدو الأكثر تتويجًا بالجائزة، بواقع 5 مرات في تاريخه، ورغم ذلك لم يحصل عليها منذ 2019.

ويأتي الأهلي ضمن المرشحين لجوائز جلوب سوكر، لفئتين «أفضل ناد في الشرق الأوسط - أفضل ناد بجوائز جلوب سوكر»، منافسًا كبار الأندية حول العالم، فيما يأتي محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، ويأتي محمد الشناوي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وينافس مارسيل كولر على جائزة الأفضل.

فئات جوائز جلوب سوكر المعلن عنها

أفضل لاعب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل مدرب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل لاعب وسط في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل لاعب في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل لاعب بتصويت الجماهير بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل نادٍ في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

أفضل نادٍ بجائزة جلوب سوكر 2023

فئات جوائز جلوب سوكر وفقًا لأخر نسخة