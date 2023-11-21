عاجل| تعليق ناري من روسيا بشأن العدوان على غزة.. رسالة للاحتلال

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ قمة الرياض جزءًا من الجهود الدولية لوقف سفك الدماء في غزة، وتسوية طويلة الأمد في القطاع، مطالبا بحل المسائل العالقة وأبرزها وقف النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وفي رسالة لدولة الاحتلال، أكد لافروف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، رفض سياسة العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القوانين الدولية.

اعتداء على لبنان

وعلى الجانب اللبناني، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة مدنية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، واستشهاد من بداخلها.

وأدان رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف إعلاميي جنوب لبنان، وأثبت مجددًا أنّه لا حدود للإجرام الإسرائيلي، فالاحتلال يهدف لإسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان.