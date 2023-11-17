«وفا»: مظاهرات في مدن عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على شعب فلسطين  

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الآلاف حول العالم، تظاهروا تنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ففي الأردن، تظاهر آلاف الأردنيين اليوم الجمعة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم للعدوان المستمر.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، نُظمت وقفة حاشدة رفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلي، وشهد المغرب وقفات حاشدة في عدة مدن تنديدا بالعدوان على غزة.

مئات المتظاهرين غرب العاصمة العراقية

وفي العراق، تجمع مئات المتظاهرين غرب العاصمة العراقية بغداد في وقفة تضامنية لنصرة غزة وأهلها، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بمقاطعة كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب الوحشية التي تستهدف المدنيين والعزل داخل قطاع غزة، كما خرجت مظاهرة في مظفر آباد بكشمير الباكستانية تضامنا مع غزة.

أغلق عشرات المتظاهرين الأميركيين أحد الجسور الرئيسية

وفي الولايات المتحدة، أغلق عشرات المتظاهرين الأميركيين أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مما أدى لحدوث أزمة سير خانقة في بعض مناطق المدينة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

من جهتها، نظمت رابطة النساء الفلسطينيات الأميركيات وما تعرف بمنظمة «كود بينك» تحركا في العاصمة واشنطن، لحث أعضاء في مجلس الشيوخ على المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي العاصمة واشنطن، تظاهر العشرات مرتدين اللباس الطبي، وقد طلوا أيديهم باللون الأحمر تعبيرا عن استهداف الاحتلال للمستشفيات، وقتل الأطباء والنازحين داخلها والأطفال الخداج.

تظاهر مئات من طلاب المدارس

وفي مدينة غلاسغو باسكتلندا، تظاهر مئات من طلاب المدارس وذووهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وشهدت مدينة ريد بريدج قرب العاصمة البريطانية لندن مظاهرة مماثلة لمئات من الطلبة وذويهم، وتشهد مدارس عديدة في بريطانيا مظاهرات تلبية لدعوة منظمات حقوقية تؤيد الحقوق الفلسطينية.

وفي اليابان، نظم مناصرون للقضية الفلسطينية وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع المحتجون لافتات تدين العدوان الإسرائيلي، وهتفوا بشعارات تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للحرب وكذلك وقف قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، كما طالبوا بالحرية لفلسطين.

وفي كوريا الجنوبية، أقام محتجون "نصبا" من أحذية وأضاءوا شموعا تعبيرا عن رفضهم لقتل الأطفال والرضع في قطاع غزة، وفي أندونيسيا، تظاهر المئات أمام محلات لعدد من الشركات العالمية دعوة لمقاطعتها في ظل دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.