4 معلومات عن فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس.. «عملية نصب كبيرة»

تجربة سينمائية جديدة تخوضها الفنانة إسعاد يونس، من خلال فيلم يحمل اسم عصابة عظيمة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، بعدما قررت مؤخرًا استئناف نشاطها السينمائي حيث كان آخر ظهور لها من خلال فيلم آلزهايمر مع الزعيم عادل إمام.

وفي عام 2021 عادت إسعاد يونس إلى السينما من خلال فيلم 200 جنيه، والذي شاركها بطولته عدد من النجوم أبرزهم أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، هاني رمزي، أحمد أدم، أحمد السعدني، كما ظهرت ضيف شرف عام 2022 في فيلمي فضل ونعمة، وفيلم من أجل زيكو.

فيلم عصابة عظيمة لايت كوميدي

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس، وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم بطولة كريم عفيفي، محمد محمود، وعدد من النجوم الشباب.

- تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.

إسعاد يونس والدة كريم عفيفي بفيلم عصابة عظيمة

- تدور قصة الفيلم بطولة صاحبة السعادة في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

- تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.