«أزهرية الشرقية»: انطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم السبت

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنهاء الاستعدادات لبدء أعمال التصفيات الأولية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي 2023- 2024، والمقرر لها السبت المقبل، بمقر ديوان عام المنطقة.

تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب

وأضاف أنه تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، ومشرفي ومنسقي اللجان، على أن يبدأ طلاب المكاتب الأهلية، وطلاب الرواق الأزهري، الاختبارات الشفوية الإلكترونية اعتبارًا من السبت 25 نوفمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

مواعيد مسابقة حفظ القرآن الكريم

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أنه من المقرر أن يبدأ تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الدراسية وطلاب الرواق الأزهري وكذلك طلاب المكاتب الأهلية، اعتبارًا من السبت 25 نوفمبر الجاري وحتي 12 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتسابقين لجميع المستويات بلغ نحو 7885 متسابقًا.

وذكر أن اختبارات مسابقة شيخ الأزهر ستجرى على 4 مراحل، المرحلة الأولى وهي الاختبار، ثم التصفيات الأولية في المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة، لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة، والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التي يتم عقدها في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم

وحول جوائز المسابقة ومكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:

1- الأول 100,000 جنيه

2- الثاني 95,000 جنيه

3- الثالث 90,000 جنيه

4- الرابع 85,000 جنيه

5- الخامس 80,000 جنيه

6- السادس 75,000 جنيه

7- السابع 70,000 جنيه

8- الثامن 65,000 جنيه

9- التاسع 60,000 جنيه

10- العاشر 55,000 جنيه

بينما تكون مكافآت الفائزين في المستوى الثاني كالتالي:

1- الأول 70,000 جنيه

2- الثاني 68,000 جنيه

3- الثالث 66,000 جنيه

4- الرابع 64,000 جنيه

5- الخامس 62,000 جنيه

6- السادس 60,000 جنيه

7- السابع 58,000 جنيه

8- الثامن 56,000 جنيه

9- التاسع 54,000 جنيه

10- العاشر 52,000 جنيه.

بينما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الثالث كالآتي:

1- الأول 50,000 جنيه

2- الثانى 48,000 جنيه

3- الثالث 46,000 جنيه

4- الرابع 44,000 جنيه

5- الخامس 42,000 جنيه

6- السادس 40,000 جنيه

7- السابع 38,000 جنيه

8- الثامن 36,000 جنيه

9- التاسع 34,000 جنيه

10- العاشر 32,000 جنيه

فيما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الرابع كالتالي:

1- الأول 40,000 جنيه

2- الثاني 38,000 جنيه

3- الثالث 36,000 جنيه

4- الرابع 34,000 جنيه

5- الخامس 32,000 جنيه

6- السادس 30,000 جنيه

7- السابع 28,000 جنيه

8- الثامن 26,000 جنيه

9- التاسع 24,000 جنيه

10- العاشر 22,000 جنيه

كما يُمنح محفظو مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية جوائز مالية تقديرا لجهودهم في العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.