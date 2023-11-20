«مرصد الأزهر»: الصور المتداولة لا تظهر حجم الوضع الكارثي لأطفال غزة

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن أطفال غزة أصبحوا قربان الأيديولوجية الصهيونية، جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.

يوم الطفل

وأضاف "المرصد"، أنّه في يوم شُرع لحماية الطفل عالميًّا والحفاظ على رفاهيته، يقبع 2000 طفل فلسطيني تحت أنقاض المنازل المدمرة بقاذفات الاحتلال المحرمة دوليًّا، بخلاف 5000 طفل دفعوا حياتهم ثمنًا للأيديولوجية الصـهونية الفاسدة التي تستخدم الأطفال قربانًا لمصالحها الاستعمارية في أرض فلسطين التاريخية.

وقف إطلاق النار

وتابع: "وإذا كان وقف إطلاق النار مرهون بموافقة الجانب الصهيوني وفق أجندته العسكرية الدموية في غزة، فإن الحديث عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها حماية حياة الطفل يتوجب التوقف عنها نهائيًّا في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تنظر إلى الطفل الفلسطيني كإنسان من الدرجة الثانية لا يتساوى مع أقرانه في الغرب".

وأضاف: "نؤكد أن الصور المتداولة لا تظهر حجم الوضع الكارثي لأطفال غزة، فلا نتحمل كأفراد عاملين في المضمار الإعلامي والبحثي مشاركة ما نراه من أشلاء وجثث مشوهة الملامح لا يمكن حتى حملها، بفعل القاذفات الفسفورية وغيرها من الأسلحة المحرمة وفق القانون الدولي، والتي تصدر إلى هذا الكيان على مرأى ومسمع من المنظمات المعنية، دون تحرك جاد منذ عشرات السنوات لوضع حد لهذا".