أفضل قرضين لشراء سيارة في البنوك المصرية.. اعرف التفاصيل

تقدم الكثير من البنوك المصرية الفترة الحالية قروضًا مخصصة للمواطنين الراغبين في شراء سيارة جديدة، كما أنها تختلف التفاصيل والمميزات والشروط وفقًا لكل بنك ومن ضمن تلك البنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض السيارة في بنكين مصرية، والتي جاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

- يحصل المواطنين على قرض السيارة بدون ضامن.

- تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- سعر عائد تنافسي.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يجب ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

بنك مصر

- يمنح قرض السيارة للمصريين بموجب الدخل الافتراضي.

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.