«لو مرتبك 2500 جنيه».. احصل على قرض السيارة دون مقدم من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية عدد من برامج التمويل من بينهم قرض السيارة بضمان الراتب، إذ أنه يوفر أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات ودون دفعة مقدمة لسيارة جديدة أو مستعملة حسب رغبة العميل.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر نوفمبر 2023 المقدمة من البنك، فإنه يقدم قرض السيارة دون دفعة مقدمة وسعر عائد تنافسي وتأمين على الحياة.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

وبرامج تمويل السيارة مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان الوظيفة، وقيمة التمويل تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، حيث يتم تسديد الأقساط شهريا بالخصم من مرتب العميل.

الشروط والمستندات المطلوبة لقرض السيارة

وتمويل السيارة يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ومن الشروط أن يكون عمر العميل من 21 عامًا إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 2500 جنيه.

ويطلب بنك الإسكندرية بعض المستندات للحصول على قرض السيارة، صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة غاز، كهرباء، تليفون ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض ساري للسيارة.