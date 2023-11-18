تفاصيل قرض السيارة في 3 بنوك مصرية.. فترة سداد تصل إلى 10 سنوات

أعلنت العديد من البنوك المصرية عن إتاحة فرصة لحصول المواطنين على قرض لشراء سيارة جديدة، من ضمن هذه البنوك، البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، الذي يمنح فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، بعض التفاصيل عن قرض السيارة في 3 بنوك مصرية، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة في البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الحصول على قرض السيارة بدون ضامن.

- تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من سنة حتى 7 سنوات.

- سعر عائد تنافسي.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً في نهاية فترة سداد القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 65 عاماً في نهاية فترة القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تفاصيل قرض السيارة في بنك التعمير والإسكان

- يوفر بنك التعمير والإسكان قرض السيارة، بقيمة تمويل تصل إلي 1.5 مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة السيارة.

- لا يشترط وجود ضامن.

- سعر عائد تنافسي.

- مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 و84 شهراً، أي حتى 7 سنوات.

قرض السيارة في بنك قناة السويس

- بالنسبة لقرض السيارة داخل بنك قناة السويس، يصل التمويل الخاص به إلى 3 ملايين جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

- بوليصة تأمين على الحياة صالحة خلال فترة التمويل.