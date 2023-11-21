القصبي: نواب الشعب فوضوا الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي

قال عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب، إنّ طلب الإحاطة المقدم منه موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وعدم وضع السياسيات إزاء مسألة التهجير القسير.

وأضاف القصبي، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي ليعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل إلى الشوارع مؤيدا القيادة السياسية ومطالبا بعدم تصفيتها، ومن ثم عقد رئيس البرلمان جلسة تاريخية بحضور كل نواب الشعب وأجمعوا فيها على تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي.

وتابع: «الشعب المصري يتابع القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، ونشاهد تصعيدا وجرائم ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قبل قاتلي الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن هدم المنازل والتعدي على المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب، تلك المشاهد مؤلمة».