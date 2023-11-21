محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحيط محوري 26 يوليو والفريق كمال عامر

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محوري 26 يوليو والفريق كمال ومحطة قطارات صعيد مصر، وذلك وفق أعلى معايير الجودة ومراعاة النسق الحضاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال، بمنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج التطوير أولا بأول.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن توجيهات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، في إطار الاستعدادات التي تنفذها الدولة لافتتاحات المشروعات القومية.

واستهل المحافظ جولته بمحيط محور 26 يوليو، في نطاق ميدان سفنكس، حيث تفقد نسب تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة، وفي محيط محطة قطارات صعيد مصر تابع أعمال دهانات العقارات والمدارس وزراعة الأشجار والحدائق المواجهة للمدخل الرئيسي للمحطة، مشددا على ضرورة تحقيق التناسق الحضاري مع واجهة المحطة، وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة كوبري مشاة شارع المطار والشوارع الجانبية بمحيطها.

رفع المخلفات والتنسيق مع شركات المرافق

وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر، مشددا على منع أي مظاهر للعشوائية ورفع المخلفات، وسرعة التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من أعمال تحويل المرافق بعدد من القطاعات، وبحث مخطط لتحسين الرؤية البصرية والبدء به فور إنتهاء الأعمال.

وحرص المحافظ على مراجعة بوابات الخروج والدخول ومتابعة حركة العمل بالمواقف الحضارية وساحات الانتظار أسفل المحور، مشددا على إلزام السائقين بالمواقع المحددة للانتظار، وتوجيه حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفين ومنع أي إشغالات أو تعديات للمحال المقامة بالمناطق التجارية الجديدة، والحفاظ على مستوى نظافة سلالم المشاة وأعمال الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية والمصاعد.