القصبي: المصريون يساندون ويدعمون الشعب الفلسطيني القوي الأبي

تساءل عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب، عن موقف الحكومة المصرية تجاه مسألة تكدس الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح المصري، السياسات والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الأمر؟.

وأضاف القصبي، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري يساند ويدعم الشعب الفلسطيني القوي الأبي، مؤكدا أنّ نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون مسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.