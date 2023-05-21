عبدالهادي القصبي: الحوار الوطني يشهد توافقا حول وجود مفوضية تدافع عن مصالح الأحزاب

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنّ ما حدث في القاعات بالأسبوعين الأول والثاني في الحوار الوطني من مناقشات ثرية شيء يدعو إلى الأمل والتفاؤل، موضحًا: «البعض كان يعتقد أن المصريين لن يمكنهم الجلوس والتحاور معا، لكن هذا الأمر لم يحدث، ففي جلسة الأحزاب السياسية اليوم استمعنا إلى مداخلات قيمة جدا، والمهم أن نصل إلى مساحات مشتركة كبيرة جدا من تلك المداخلات».

الموضوع الذي توافقت عليه الأحزاب اليوم

وأضاف «القصبي» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن ما ذهب التوافق إليه اليوم الأحد هو وجوب وجود مفوضية تدافع عن مصالح الأحزاب، والبعض تناول قضية التمويل، ومن هنا كانت أهمية وجود مفوضية تدعم الأحزاب.

النقاش تناول القانون رقم 40 لسنة 1977

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه جرى تناول القانون رقم 40 لسنة 1977 ووجوب إعادة النظر فيه حتى يتماشى مع دستور 2014، كما تطرق إلى اندماج الأحزاب، فهناك أعداد كبيرة جدا من الأحزاب رغم توافق الأيديولوجيات الحزبية.