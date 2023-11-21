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لجنة الدفاع بـ«النواب» تشيد بالتحركات المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة

كتب:

حسام أبو غزالة
02:53 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أشاد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصرية التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعدت الـ40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن، بهدف إيقاف الحرب على غزة، وإجهاض المخطط الإسرائيلي بدعوة الفلسطينيين إلى التهجير القسري من غزة.

وأضاف في تصريحات خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن القومي المصري، وجميع أجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن، وحفظ حدوده وأراضيه.

وبعث وكيل دفاع النواب رسالة للمصريين، قائلا: «اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع، وقوات مسلحة لا تقهر وإرادة شعبية فولاذية». 

مخططات التهجير القسري 

وتابع: «بيان رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية وإنهائها».

وأشار إلى أن الجهود المصرية لتنمية سيناء لن تنتهي، ومصر أنفقت 610 مليارات جنيه في 10سنوات، ومصر لديها خطط لاستثمارات بـ400 مليار جنيه في سيناء، لتكون مركزا لوجستيا عالميا.

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