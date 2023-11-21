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نائب: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية وتتصدى لمخطط التهجير القسري

كتب:

مريم جاد
02:59 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
النائب أحمد فؤاد أباظة

النائب أحمد فؤاد أباظة

قال أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إنّ يوم 7 أكتوبر كسر مقولة إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي «لا يقهر»، بعد قهره في ثوانٍ، متابعا: «الاحتلال الغاشم يقصف الشعب الفلسطيني الأعزل، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ويقتل الشعب الفلسطيني دون رحمة، ويقصف المستشفيات والمدارس».

وأضاف «أباظة»، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة، ومصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني».

وتابع مقدمًا طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا دعم القضية الفلسطينية: «نؤكد دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة في القيادة السياسية، التي تقف للتصدي لهذه المخططات، وترسل المساعدات إلى غزة، ونقول له الشعب المصري أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط في أرضه يفرط في عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط».

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