حكاية عمر فايد المرشح لجائزة «جلوب سوكر».. موهبة مصرية تنافس نجوم العالم

لم يصبح حلمًا أن تتلألأ ملاعب العالم بالجواهر المصرية، بل بات حقيقة تلامس الواقع، بعد احتراف عدد من مواهب الفراعنة في الخارج، عبر بوابة عديد من الأندية المختلفة، لعل أبرزهم وأحدثهم عمر فايد لاعب المقاولون العرب السابق.

معلومات عن عمر فايد لاعب المقاولون العرب السابق المرشح لجلوب سوكر

عمر فايد لاعب كرة قدم مصري، يجيد اللعب في قلب الدفاع، يرتدي حاليًا قميص نوفي بازار الصربي، على سبيل الإعارة، قادمًا من فنربخشة التركي، الذي حصل على خدماته بعد مفاوضات طويلة مع المقاولون العرب، وبعد مسيرة قصيرة خلال الإعارة نجح في منافسة نجوم العالم، على لقب أفضل لاعب في جوائز جلوب سوكر.

ولد عمر فايد في 12 يوليو 2003، بدأ مسيرته الكروية عبر بوابة المقاولون العرب عام 2017، وسرعان ما تألق وأصبح أحد أبرز لاعبي الفريق، موسم 2022-2023، إذ شارك في 27 مباراة مع المقاولون العرب، وساهم في تحقيق وصوله إلى المركز الخامس، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

لم يمر وقت طويل على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي، بمقابل مادي 5 ملايين يورو، ومع ذلك، قرر إعارته إلى نوفي بازار الصربي، لمدة موسم وحيد، حتى يكتسب مزيد من الخبرات.

على المستوى الدولي، شارك مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في بطولة كأس العالم تحت 2023 التي أقيمت في بولندا، ونجح في المساهمة في تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

يتميز فايد بمهاراته الدفاعية الرائعة، كما أنه يجيد التمرير والبناء من الخلف، ويأمل في مواصلة تألقه مع نوفي بازار، من أجل العودة إلى صفوف فنربخشة، بداية من الموسم المقبل، ويصبح أحد الأهداف الرئيسية.

أبرز إنجازات عمر فايد

- المركز الخامس في الدوري المصري الممتاز مع المقاولون العرب (2022-2023).

- الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا مع منتخب مصر (2023).