تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي.. 48 ساعة حرجة

بعد مرور 14 يومًا على دخول العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في غيبوبة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، ونقله إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، لاتزال حالته الصحية غير مستقرة.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق بعد إجراء 8 عمليات جراحية في المخ

8 عمليات جراحية دقيقة في المخ، خضع لها العامري فاروق على مدار الأيام الماضية، بعد تعرضه لنزيف في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة كاملة، وسط حالة من الترقب للجماهير المصرية، التي تواصل الدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ماذا قال الأطباء عن حالة العامري فاروق بعد إجراء 8 عمليات جراحية؟

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن» عن آخر تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي، مؤكدا أنه لايزال في غيبوبة، وأوضح: «الحالة غير مستقرة، والأطباء أخبروا عائلته أنه يمر بـ48 ساعة حرجة».

وأكمل: «حالته أحيانا تكون مستقرة، وأحيانا أخرى تكون في مرحلة خطرة، ولا نملك إلا الدعاء له في الوقت الحالي».

وكان هشام شقيق العامري فاروق، طالب متابعيه بمواصلة الدعاء لشقيقه في المحنة التي يمر بها في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لايزال في غيبوبة وأن حالته لاتزال حرجة للغاية.

ويعد العامري فاروق واحدا من أبرز القيادات الرياضية خلال السنوات الماضية، حيث شغل منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، قبل أن يعود للنادي الأهلي على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة.