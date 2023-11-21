«التحالف الوطني» يوزع أجهزة منزلية وسلع غذائية على 25 أسرة في المنيا

وزعت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أجهزة منزلية وغرف نوم على 25 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في المنيا، ضمن مبادرة (فرح قلبي) التي أطلقتها المؤسسة.

كما وزعت المؤسسة سلع غذائية ولحوم على أكثر من 250 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة.

وسادت أجواء من الفرحة والسعادة على الأهالي عقب استلامهم الأجهزة والغرف من مسئولي مؤسسة راعي مصر، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدور المؤسسة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر.

مسح ميداني على أرض الواقع

وقال عزيز نبيل، مدير قطاع الخدمات بصعيد مصر، إن المؤسسة ترصد الأسر الأولى بالرعاية، وتتأكد من استحقاقها للدعم، موضحا أنها تقوم بعمل مسح ميداني على أرض الواقع، لتحديد ومعرفة السلع والخدمات الضرورية التي تحتاجها هذا الأسر، وتوفر من خلال مبادرة «فرح قلبي» الأجهزة غير المتوفرة في منازل هذه الأسر الأكثر فقرا.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بأهالي القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو تقديم الدعم للمواطنين في كل القرى والنجوع بجميع المحافظات.