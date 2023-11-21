رئيس تحرير مجلة «سمير»: الأطفال يطلبون رسم علم فلسطين في ورش صناعة العرائس

قالت الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة «سمير» للأطفال التابعة لمؤسسة دار الهلال، إنّ قوة وصلابة الطفل الفلسطيني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي الحالي أمر إيجابي على الطفل رغم قسوة المشاهد وما يحدث هناك.

ورش فنية كل أسبوع للأطفال

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في المجلة، ننظم ورشا فنية عادية كل أسبوع للأطفال حتى نبعد الأطفال عن الشاشات والهواتف الذكية، ومنذ أسبوعين نظمنا ورشة من أجل عمل عروسة من المواد المعاد تدويرها».

وتابعت رئيس تحرير مجلة سمير للأطفال التابعة لمؤسسة دار الهلال: «لأول مرة في هذه الورشة، نجد الأطفال يقولون نريد رسم علم فلسطين».

الأطفال تطلب رسم علم فلسطين

وأكدت أن طلب الأطفال رسم علم فلسطين يوضح أن الشباب الصغير والأطفال اكتسبوا وعيا، وهو ما حدث للعالم كله بسبب قسوة المشاهد التي تعد غير مسبوقة.

وواصلت: «حدثت ردود أفعال على العدوان الإسرائيلي في مصر والدول الغربية وهذا أمر إيجابي أتمنى أن ينبت ثمارا جميلة لحل الأزمة الراهنة».