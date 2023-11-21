القصة الكاملة للسفينة الإسرائيلية المختطفة.. علم فلسطين يرفرف بالبحر الأحمر

السفينة الإسرائيلية المختطفة شهدت محطات مختلفة بدايةً من إعلان اختطافها من جماعة الحوثيين واقتيادها إلى السواحل اليمنية كعملية عسكرية ضد إسرائيل، وصولا إلى تضارب التصريحات الإسرائيلية فضلا عن رفع العلم الفلسطيني في وسط البحر الأحمر.

القصة الكاملة للسفينة الإسرائيلية المختطفة

وضمت قصة السفينة الإسرائيلية المختطفة، العديد من التفاصيل التي انطلقت مع إعلان الحوثيين، الأحد الماضي، اختطاف سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى السواحل اليمنية، مؤكدين استمرارهم في شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل لحين توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة؛ ليوضحوا وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة؛ لذلك عملياتهم العسكرية لا تستهدف سوى سفن الاحتلال المملوكة للإسرائيليين فقط.

بعد ساعات من إعلان الحوثيين، حدث تضارب في تصريحات الجانب الإسرائيلي؛ إذ أكد أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة لكنه نفى أن تكون إسرائيل بينما بريطانية مؤجرة لشركة يابانية، متابعا أن السفينة كانت غادرت تركيا وفي طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم مدني دولي ولم يكن بين أفرادها أي مواطن إسرائيلي.

السفينة ملك لرجل أعمال إسرائيلي

بعد ذلك خرجت إسرائيل معلنة أن السفينة ملك لرجل أعمال إسرائيلي؛ ولكن لا يوجد على متنها إسرائيليين، بل العديد من الجنسيات الأخرى، وهي التصريحات التي نفاها الحوثيون، معلنين أن السفينة كان بها إسرائيليون لكنهم يحملون جنسيات أخرى، ولهذا يتنصل جيش الاحتلال من وجود أي إسرائيليين على السفينة.

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات من الحادث أنه يدين الهجوم الذي وصفه بانه «إيرانيا» على سفينة «دولية»، وكما اعتبر البيان هذا عملا إرهابيا إيرانيا، ويخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن الملاحة في الممرات العالمية.

رفع علم فلسطين على السفينة

وفي المقابل، رفع الحوثيون علم دولة فلسطين بجانب علم دولة اليمن، على السفينة المحتجزة في البحر الأحمر التي كانت ترفع علم إسرائيل، والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أنجر مع ترديد عبارات حماسية حيث قال أحد الملثمين « الله أكبر.. الموت لإسرائيل.. لبيك يا غزة».

واقتاد الحوثيون السفينة الإسرائيلية إلى السواحل اليمنية بعد أن سيطروا عليها جنوبي البحر الأحمر وهي في طريقها إلى الهند آتيةً من تركيا، فيما أفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، في تصريحات لـ«فرانس برس»، أنّ "الحوثيين اقتادوا السفينة إلى ميناء الصليف بالحديدة".

ونشر جماعة الحوثيين المسيطرة على مضيق باب المندب الذي تطل عليه دولة اليمن، فيديو احتجازهم للسفينة حيث استخدموا طائرة بدون طيار «درون» لتصوير هبوط طائرة حربية عليها علمي اليمن وفلسطين وبها نحو 10 ملثمين يرتدون زيا عسكريا وفي أيديهم أسلحة آلية، هبطوا على سطح السفينة في ظهر أمس الأحد كما يتضح من الفيديو حيث تسطع الشمس بشدة وتتواجد السفينة في وسط البحر.

موقف أمريكا

وحرصت الولايات المتحدة الأمريكية على التنديد باحتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر، واصفة ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وأشار ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحافي:« نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة».

تعليق مالك السفينة

فيما خرج مالك السفينة التجارية المختطفة جالاكسي ليدر، يؤكد في بيان رسمي أن بعض العسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانوني باستخدام طائرة هليكوبتر، في 19 نوفمبر الجاري، وهي موجودة الآن في منطقة ميناء الحديدة في اليمن، مؤكدا أنها تابعة لشركة شحن، ولا علاقة لها بالسياسة، وأنه لن يعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي.