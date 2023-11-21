عضو بـ«الشيوخ»: الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لحماية أمن الوطن

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، رفض الدولة المصرية قيادة وشعبا لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أنه خطوة ستقضي على القضية الفلسطينية.

وأضاف في بيان صحفي أن موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية منذ فجر تاريخها حتى أحداث 7 أكتوبر الماضي، إذ خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن للعالم بكل قوة ووضح موقف الدولة المصرية، منوها بأن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كل مبرراتها لحماية الأمن القومي.

موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية

وأوضح أن الجلسة التي يعقدها مجلس النواب الآن بحضور الدكتور مصطفى مدبولي تعكس موقف مصر التاريخي الراسخ من القضية الفلسطينية، والتي لن يكون طرفا فى تصفيتها أبدا، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا في دعم أشقائنا الفلسطينيين منذ عقود طويلة.

التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالكف عن صم أذانه، والتصدي لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها تجاه المدنيين العزل، بالإضافة إلى حل القضية سلميا وفق المرجعيات الدولية، وحل الدولتين وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.