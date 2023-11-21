«التنمية المحلية»: انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطات المخلفات الوسيطة بنسبة 100%

استقبل اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، بحضور قيادات الهيئة والوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقا لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

مشروعات البنية التحتية

كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100% .

تفعيل منظومة إدارة المخلفات

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أنّ مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حلا جذريا لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأوضح أن تصميم المنظومة جاء وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأكد أننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد يسعي لاستكمال العمل بنجاح ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين.