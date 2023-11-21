«تعليم القاهرة»: المعلمون خط الدفاع الأول لإنجاح العملية التعليمية

عقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، اجتماعا تنسقيا سنويا لمنسقي وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء وحدة التواصل والدعم للمعلمين وتفعيلها مؤخرا للكتاب الدوري 34 للوزارة، بأهمية دور المعلمين لتطوير منظومة التعليم لوضع استراتيجيات العمل للوحدة في ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

وأكد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أهمية مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية وأهمية دورهم والارتقاء بالعملية التعليمية، موضحا أنّ الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وأحداث التغيير، مؤكدا أنّ المعلمين خط الدفاع الأول لنجاح العملية التعليمية.

وتابع: «لكم حرية اختيار المعلم الكفء خير مساعد لكم لإنجاز العملية التعليمية والوصول بها للهدف المنشود»، مشيرا إلى أنّه من ضمن اختصاصات الوحدة التواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها لتلقي أي شكاوى خاصة بهم، إضافة إلى دراسة وبحث الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها لدعم منظومة التعليم.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة كيفية تفعيل مسؤولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية، وتتمثل مهامهم في «عرض مهام إدارة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية، ومناقشة خطة العمل، ومناقشة آليات تنفيذ الخطة بالإدارة، ومناقشة آليات المتابعة وتقييم الأداء، ومناقشة تقرير الأنجازات الشهرية بالإدارة».