«التعليم» تطلق مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، للتأكيد على الموجه العام والموجه الأول للتربية الفنية، بنشر وتنفيذ مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني، بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية للعام الدراسي الحالي على المراحل التعليمية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - تربية خاصة).

المرحلة الابتدائية " السياحة"

وتضم المسابقة أهم المعالم السياحية والتي تشمل الفرعونية والدينية والتراثية بمصر، وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية (الفن الإسلامي) عمل بحث مستعينا بالصور والرسومات التوضيحية عن (الفن الإسلامي)، وأهم سماته علي مر العصور الإسلامية المختلفة، وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية موضوع بعنوان" الفن المصري القديم" عمل بحث مستعينا بالصور عن (الفن المصرى القديم ( وسماته ومراحل تطوره خلال مرحلة ما قبل الاسرات والدولة القديمة ، الوسطى ، الحديثة.

وأوضحت أنه بالنسبة لطلبة التربية الخاصة موضوع عن الريف المصري من خلال عمل الطالب البوم لا يزيد عن ستة صفحات عن الريف المصري يناسب نوع الإعاقة مكفوفين - سمعي - تربية فكرية.

شروط المسابقة

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط المسابقة مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني:-

- أن يتناسب تصميم الغلاف مع موضوع البحث أو الألبوم .

- تختار كل مديرية 10 أبحاث فقط لكل مرحلة تعليمية .

- تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس للطلاب ومن خلال الأبحاث وصفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.

- حيث يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة ( TEAMS ) للتحكيم النهائي وإعلان الفائزين من خلال مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة .

ووجهت الوزارة بإرسال الأعمال بطريقة power point باور بوينت لرؤية الأعمال بشكل أفضل وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة الـ Teams ) لكل طالب وهي كالتالي: المديرية - الادارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد - العنوان السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الأول - اسم الموجه العام) . مع ضرورة ارفاق كشف الأعمال المرسلة شاملة البيانات كاملة في موعد غايته الاربعاء 10 يناير 2024.