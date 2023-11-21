«التعليم»: إجازة إجبارية 3 أيام للمدارس منتصف ديسمبر

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بإخلاء المدارس التي تم تحديدها كلجان في الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية خلال أيام الاقتراع وهي 10 و11 و12 ديسمبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنّه حال الإعادة يتم إخلاء المدارس أيام 8 و9 و10 يناير 2024، وتجهيز المدارس التي ستتم بها عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية.

إجازة إجبارية للمدارس

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم، يحصل طلاب المدارس والمعلمين التي تم تحديدها كلجان انتخابية، على إجازة أثناء عملية الاقتراع، وهي 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر «الأحد والاثنين والثلاثاء»، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازة 5 أيام بعد إضافة الجمعة والسبت بالمدارس التي تطبق إجازة السبت، وهي «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مطروح».

ويحصل الطلاب والمعلمين بالمدارس التي لم تطبق إجازة السبت، يحصل فيها الطلاب على إجازة 3 أيام، وهي «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية».