توجيه مهم من «التعليم» بتطبيق تقييمات للصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائية

وجّهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (194 لسنة 2020 بشأن الصفوف الثلاثة الأولى، ضرورة تفعيل الكتاب الدوري رقم 39 لسنة 2022 الخاص بالصفوف الثلاثة الأولى بعمل تقييمات تشخيصية على فترات دورية في نوافذ اللغة العربية والرياضيات والأنشطة».

تقييمات الصفوف الثلاثة الأولى

كما وجّهت مديرية التعليم بالجيزة، في خطاب رسمي، بتفعيل القرار الوزاري رقم 195 الخاص بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التنبيه على تكثيف الاشراف اليومي داخل المدرسة، مشددة على سرعة الانتهاء من الإحصاء الاستقراري بجميع المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023-2024.

مواعيد امتحانات نصف العام

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بوزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما يلي.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024.

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.