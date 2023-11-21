حزب التجمع: جلسة النواب اليوم «تاريخية» لتوثيق دور مصر بالقضية الفلسطينية

أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أهمية جلسة مجلس النواب، التي استعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما قدمته مصر لصالح القضية الفلسطينية وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة.

دور مصر في القضية الفلسطينية

ووصف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الجلسة بـ«التاريخية» لتوثيق الدور المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية، كما جاءت في التوقيت المناسب لقطع الطريق على من يزايدون على مصر وثوابتها المعلنة تجاه الصراع.

وقال مساعد رئيس التجمع إن ما كشفه رئيس الحكومة عما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية منذ فترة طويلة، ومحاولات البعض لفرض أجندات عليها ومحاولة البحث عن نقطة ضعف لاختراق الدولة، وما أشار إليه حول رؤية القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة، وتجهيز ودعم الجيش المصري، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمي والإقليمي والدولي، يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تفرط أو تساوم على القضية الفلسطينية مهما تغيرت الأحوال أو تبدلت الظروف كما يؤكد تمسكها بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب التجمع يدعو الأحزاب والقوى السياسية بدعم القيادة السياسية

ودعا «فؤاد» كل المصريين بمن فيهم الأحزاب والقوى السياسية لاستمرار دعم القيادة في موقفها الحاسم في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي ومن يساندونه من الأطراف الدولية الأخرى.