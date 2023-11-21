الصين تختبر قطارا أسرع من الطائرة بـ1000 كيلومتر في الساعة (صور)

استطاعت شركة السكك الحديدية الصينية إنهاء أول اختبارات الأداء الناجحة للجيل القادم من القطارات عالية السرعة والمتوقع أن تكون أسرع من الطائرات بمقدار 1000 كيلو متر في الساعة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، والتي أشارت إلى وصول أحدث قطار فائق السرعة في الصين إلى سرعة مذهلة بلغت 281 ميلاً في الساعة.

تفاصيل أسرع قطار بالصين

وبحسب الصحيفة البريطانية تبلغ أعلى سرعة مسجلة 357 ميلاً في الساعة، والتي حطمها القطار الفرنسي V150 في عام 2007، وعلى الرغم من أن شركة السكك الحديدية الصينية لم تحطم هذا الرقم القياسي بعد، إلا أن اختبارات الأداء الأولية الخاصة بها أثبتت أنها تسير على الطريق الصحيح لتطوير أسرع قطار حتى الآن.

وبمجرد الانتهاء من المشروع، يأمل المهندسون أن تصل سرعة القطار إلى 621 ميلاً في الساعة أي نحو ألف كيلو متر في الساعة، وفي حالة نجاحها فإن هذا من شأنه أن يجعل القطارات أسرع بكثير من الرحلات الجوية التجارية، التي تميل إلى السفر بسرعة متوسطة تبلغ 550 ميلاً في الساعة.

التحليق المغناطيسي في قطار الصين

ويستخدم التحليق المغناطيسي، مغناطيسًا فائق التوصيل في أنبوب منخفض الفراغ لتقوية المجال المغناطيسي، كما أنه قادر على التفاعل مع المعدن الموجود على جانبي الأنبوب لرفع القطار ودفعه للأمام.

ويوجد بالفعل قطار مغناطيسيا واحد قيد التشغيل في الصين، والذي يربط مطار شنغهاي بوسط المدينة - مما يجعل الرحلة التي يبلغ طولها 19 ميلًا ممكنة في حوالي سبع دقائق.

وبعد هذا النجاح الكبير، تخطط شركة السكك الحديدية الصينية لتوسيع هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد، لربط المناطق الحضرية والريفية، ويأتي ذلك في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، كما يتوقعون أن تعمل هذه القطارات على تقليل انبعاثات تلوث الهواء، مع تقليل أوقات السفر وتكاليفه في نفس الوقت.

وتعد الصين رائدة في تطوير السكك الحديدية عالية السرعة، لكن القوى العالمية الأخرى تعمل أيضًا على تطوير قطاراتها عالية السرعة لتوفير بديل للطيران، وفي إطار ذلك عملت شركتا Siemens وBombardier معًا لتطوير ICE 3 - وهي عائلة من القطارات الكهربائية عالية السرعة التي تسير بين هولندا وألمانيا.

وتسافر هذه القطارات عادةً بسرعة قصوى تبلغ 198 ميلاً في الساعة، على الرغم من أنه يُسمح للقطارات التي تعمل بين فرانكفورت وكولونيا بالعمل بسرعة أكبر من 200 ميل في الساعة لتجنب التأخير.

تاريخ قطارات فائقة السرعة

ويوجد أيضًا في أوروبا قطار جراند فيتيس، الذي كان أول خط سكة حديد عالي السرعة في القارة، فيما تحتوي شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في كوريا الجنوبية على 71 مجموعة قطارات يمكنها التسارع من 0 إلى 186 ميلاً في الساعة خلال 316 ثانية فقط.

في عام 2013، حطم أحد قطارات الجيل الجديد الرقم القياسي السابق للسرعة الكورية من خلال السفر بسرعة مذهلة تبلغ 261 ميلاً في الساعة.

وعلى الرغم من كونها جزءًا من الاختبار، إلا أن الإنجاز الذي حققته الصين مؤخرًا المتمثل في السفر بالقطار بسرعة 281 ميلاً في الساعة لا يزال يجعلها متقدمة بأميال عن القطارات عالية السرعة الأخرى في جميع أنحاء العالم.