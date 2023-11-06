«الوطن» داخل القطار الإقليمي الكهربائي السريع.. وسيلة نقل ذكية وسريعة

وسيلة نقل جديدة وحضارية تدخل مصر لأول مرة، عملت الدولة مُمثلة في وزارة النقل، على توفيرها للمواطنين في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وهي القطار الإقليمي الكهربائي السريع، الذي نظمت له وزارة النقل اصطفافا في معرض النقل الذكي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جولة لـ«الوطن» داخل القطار

وأجرت «الوطن» جولة في القطار، للوقوف على الإمكانيات المتميزة في القطار وما يختلف به عن وسائل النقل الأخرى، فضلاً عن التجهيزات الخاصة بذوي الهمم، ومدى ملائمته كوسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة، ومكونات القطار من حيث عدد العربات وطاقته الاستيعابية.

القطار يخدم خطط الدولة للتنمية

وتبلغ سرعة القطار الإقليمي، 160 كيلومتر في الساعة، بحسب أحمد طاهر، من شركة «سيمنز» المنفذة للقطار: «القطار وسيلة نقل جديدة تدخل مصر لأول مرة»، ويقف في 21 محطة بداية من العين السخنة حتى مطروح، وهو ما يعني أنه يخدم خطط الدولة للتنمية، ويخلق تنمية سياحية مهمة.

وعملت الشركة المنفذة، بالتنسيق مع وزارة النقل، على تزويد القطار بإمكانيات متميزة، كشفها أحمد طاهر، مشيرا إلى أن أولها كاميرات مراقبة في جميع عربات القطار، وشاشات إرشادية تتيح للراكب معرفة المحطات واحدة تلو الأخرى بسهولة ويسر: «القطار يتكون من 4 عربات وبه 389 مقعدا»، كما يحتوي على عربتين «دورين».

مميزات القطار الإقليمي

القطار الإقليمي يحقق للراكب مزايا مهمة، أولها، أنه مكيف، فضلاً عن وجود 2 دورة مياه، وتجهيزات كهربائية تتيح شحن الأجهزة الإلكترونية بجوار المقاعد، فضلاً عن سهولة الحركة ما بين العربات.

شريف الغريب مهندس الشركة المنفذة للقطار، قدّم مزايا جديدة للقطار الإقليمي، أولها أنه وسيلة سريعة وتوفر مزيداً من الراحة للركاب، فضلاً عن كونه يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة وحركة تنشيط السياحة في المناطق التي يمر بها.

صُمم القطار الكهربائي السريع الإقليمي، وفق النظم الإلكترونية الحديثة، وهو ما شرحه شريف الغريب في حديثه لـ«الوطن»، أولها أن القطار مزود ب 24 كاميرا مراقبة بحوالي 6 كاميرات لكل عربة، ونظام اتصال مباشر بالمشغل مباشرة يتيح للراكب التواصل بسهولة، كما أنه يسير بدون سائق.

راعى القطار الإقليمي ذوي الاحتياجات الخاصة، فخصص لهم دورة مياه ورمبات للصعود والنزول من القطار بسهولة ويسر، بجانب وسائل الأمان والراحة الأخرى التي يستفيد منها أي راكب.يقل القطار، وفق «الغريب»، 850 راكب في الرحلة الواحدة، بداية من العين السخنة وحتى مطروح، لافتاً إلى أنه تم عمل دراسات مناخية في فصلي الشتاء والصيف لجميع المناطق التي يمر بها القطار قبل البدء في عملية التنفيذ.

زوار المعرض يشيدون بالقطار الإقليمي

ناهد وشاحي، إحدى زائرات معرض النقل الذكي، أبدت إعجابها الشديد بالقطار: «مشروع قومي هائل يتتحقق على أرض الواقع ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع»، مؤكدة أنه مزود بإمكانيات متميزة.

وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، حيث صنعته شركة سيمنز، وهو ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.

يُجر حاليا يتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالي أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.