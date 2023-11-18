معرض «توت عنخ آمون التفاعلي» يفتح أبوابه للجمهور بالمتحف المصري الكبير

أكد المتحف المصري الكبير، أنه جرى بالمتحف، افتتاح مَعْرِض «توت عنخ آمون التفاعلي»، بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتالس الإسبانية.

وأشار المتحف في بيان، إلى أن المعرض يدعو الزوار للانطلاق في رحلة متجددة، مع الملك توت عنخ آمون، الملك الذهبي، الذي أبهر سحر مقتنياته العالَم أجمع، وذلك من خلال تجربة تفاعلیة، باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية؛ حيث سيتمكن الزوار من رؤية أنفسهم، في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.

كما يستطيعون الانطلاق في رحلة سمعية وبصرية رائعة، تمتد لأكثر من 3400 عام في عمق التاريخ، ليكتشفوا عجائب وأسرار كنوز الملك، ابتداءً من أساطير خلق هيليوبوليس، وصولًا إلى كنوز مقبرته.

وتابع المتحف: بينما الزوار يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار، المُعاد إحياؤها من مصر القديمة بـ«الذكاء الاصطناعي»، سيدخلون في معايشة جديدة مع عرض بصري بزاوية 360 درجة، ومقرون بموسيقى تصويرية ساحرة، تُعَزِّز من روعة التجربة.

وأوضح المتحف أن هذا المعرض يأتي في إطار استعداد المتحف المصري الكبير، ليكون الوجهة الثقافية والترفيهية الرائدة في مصر، حيث جاء المعرض التفاعلي، ليكون النموذج والبرهان المناسب، على التزام المتحف بعرض التراث الثقافي الغني لمصر، وتقديم مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة، التي يهدف من خلالها المتحف إلى إتاحة الثقافة الرفيعة، لتكون في متناول الجميع، انطلاقًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار المتحف إلى أن الزوار سيتمكنون من شراء التذاكر عبر الموقع الالكتروني visit-gem.com/tut، أو من خلال مكتب التذاكر في المتحف، المَعْرِض متاح للجمهور لمدة ثلاثة أشهر، مما يوفر فرصة كافية للزوار، لمعايشة التاريخ بأسلوب إبداعي جديد.