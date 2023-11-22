كيفية استغلال أسطح المنازل في زراعة النباتات الشتوية.. «هتحقق لك الاكتفاء الذاتي»

يمكن للمهتمين بالزراعة في أماكن صغيرة سواء أسطح المنازل أو شرفاتها أو أمام المنزل، زراعة النباتات الشتوية التي لا تحتاج مجهود أو تكلفة وتثمر في وقت قصير جدا، كما يمكن تحقيق كفاية ذاتية منها للاستعمال الشخصي وعدم الحاجة لتكلف سعرها من الأسواق.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية كيفية استغلال أسطح المنازل في زراعة النباتات الشتوية، ويوضح ذلك المهندس الزراعي إسلام محمد والمتخصص في زراعة شتلات المانجو، موضحا قائمة بتلك النباتات مثل الجرجير، البقدونس، الكوسة، الفراولة والسبانخ، النعناع والريحان والليمون لافتا الى أنها من الأساسيات في الاحتياجات اليومية.

الفراولة:

يمكن زراعة الفراولة على أسطح المنازل كما يمكن الحصول على ثمارها خلال 3 أشهر، يمكن زراعتها على سطح المنزل أو لبلكونة، وتحتاج إلى تربة مبللة رطبة طوال الوقت لكن لا تحتاج جهد كبير، ويمكن زراعتها في آواخر شهر نوفمبر، وتزرع في براميل عن طريق الشتلات.

زراعة الجرجير:

يمكن زراعة الجرجير في شرفة المنزل في قصاري أو زراعته على السطح ونستطيع تناوله وأكله خلال شهرين، ويجب زراعته في تربة خفيفة مختلطة من رمل وتربة طينية ووضع حجارة او زلط في البرميل أو الحوض لكي يصفي التربة جيدا كما يزرع بالبذور.

زراعة النعناع:

يمكن زراعة النعناع ونباتات زيتية عطرية كالروز ماري والريحان، ويمكن زراعة النعناع بوضعه في أصص وقصاري مع مراعاة ريه باعتدال لتزهر أوراقه ياستمرار طوال فترة زراعته، ويشير المهندس الزراعي ان خبراء زراعة النعناع اشاروا الى ان ريه كثيرا يفقده قوة رائحته العطرية.

زراعة الليمون:

تحتاج زراعته الى تربة جافة وتصفى دائما من المياه، كما تحتاج لضوء 10ساعات يوميا لتزهر، ويفضل زراعة الشتلات الجاهزة التي يمكن الحصول عليها من المشتل.