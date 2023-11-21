أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بتولي الدكتور ياسين رمضان، مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام، بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، الذي يعد أحد أكبر المستشفيات من حيث تقديم الخدمة الطبية على مستوى مديرية الصحة في كفر الشيخ.

نبذة عن الدكتور ياسين رمضان

ويعد ياسين رمضان، أحد الكوادر الشبابية في قطاع صحة كفر الشيخ، إذ يبلغ من العمر نحو 37 عاما، شغل منصب نائب مدير معهد الكبد وأمراض القلب بمدينة كفر الشيخ، سابقا، ومدير مستشفي برج البرلس لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، ثنا جاء قرار توليه مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام، حيث يعمل جراح.

مستشفى كفر الشيخ العام

يذكر أن مستشفي كفر الشيخ العام، الكائن بحي شرق مدينة كفر الشيخ، واحد من المستشفيات الرئاسية الذي يقدم الخدمة الطبية لنحو 2500 مريض يوميا، كما أنه واحدا من المستشفيات الذي يخدم على جميع مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، على نطاق عدد 13 مركز ومدينة، كما أنه يضم نحو 13 قسما طبيا، ويعمل به نحو 1150 طبيبا وطبيبة وممرضة، وخدمات إدارية ومعاونة.