«تضامن الشرقية» تنظم معرضا لتوزيع الملابس للأسر الأكثر احتياجا بكفر صقر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، معرضًا لتوزيع الملابس بقاعة فورجينا بكفر صقر، وذلك تحت رعاية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وبالتعاون مع جمعية الأورمان.

استفاد من المعرض 300 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية بقرى شنيط الحرابوه وابن العاص وابوشرابيه وتليجه بمركز كفرصقر.

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وأكد الطحاوى على دعمه الكامل لكل الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار شعبان إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة حمدية محمد شعبان، وكيلة المديرية.