تنظيم معرض ملابس خيري لخدمة 300 أسرة بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بمركز أشمون، لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الصفيح وعزبة لمعي وعزبة أبويوسف وعزبة النجار وعزبة رستم وقرية إبراهيم فى مركز أشمون.

وهدان: المعرض لتخفيف العبء عن كاهل المواطن

وأكدت سلوى وهدان، مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية بأشمون، أنه تنفيذا لتعليمات محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم الاسر الاولى بالرعاية، لرفع المعاناه عن كاهلهم، مؤكده إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

شعبان: إدخال البهجة على الأطفال الأيتام

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .

وأضاف، أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لأنشطة خيرية متعددة.