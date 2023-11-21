محافظ المنوفية يلتقي رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية» لبحث سبل التعاون

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار المتابعة الميدانية لمستشفيات جامعة المنوفية كونها صرحاً تعليمياً تضم قطاعاً طبياً عريقاً.

ورحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبي بالمحافظة، وأكد المحافظ حرصه على إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقامة 6 مستشفيات عملاقة

وخلال اللقاء، أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة منها مركزي أشمون والشهداء، و4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذي سيخدم أكثر من 5 ملايين مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

كما أكد المحافظ أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات، كما أكد أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة في تقديم الخدمات الطبية والصحية وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف في المقام الأول إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم.

تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية والتعليمية

ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية، وكذا التعاون الدائم مع جامعة المنوفية وتقديم الدعم اللازم لمنشآتها الصحية والتعليمية، مؤكداً أن زيارته اليوم تأتي في إطار التعاون التام لوضع خطة لتأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة وفقاً للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دوراً محورياً في النظام الصحي المصري، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية ومنظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً لأهداف ورؤية مصر 2030.