قبائل مطروح تعلن تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمؤتمر حاشد (صور)

أعلنت قبائل مطروح بمختلف تركيباتها القبلية، تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات، خلال فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن، مرددين «كلنا معاك، وهنكمل المشوار، وسر علي بركة الله ونحن خلفك».

3 آلاف من قبائل مطروح في مؤتمر مستقبل وطن

وشارك في مؤتمر حزب مستقبل وطن بمدينة مرسى مطروح، اليوم، نحو 3 آلاف من قبائل مطروح، «أولاد علي أبيض وعلي أحمر والجميعات والقطعان والسننة والسمالوس»، لتأييد السيسي.

مرشحنا عبدالفتاح السيسي

أكد النائب صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، بالمؤتمر، نيابة عن جميع الحضور من عمد ومشايخ، والعواقل والشباب والمرأة، على ترشيحنا، والوقوف خلف مرشحنا عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات.

انجازات السيسي

واستعرض المؤتمر، انجازات السيسي خلال السنوات الماضية، من المشروعات القومية علي مستوي الجمهورية ومنها محافظة مطروح ومن خلال فيلم تسجيلي جري عرضة في المؤتمر الموسع، من المشروعات ومنها إنشاء المدن الجديدة خاصة مدينة العلمين الجديدة علي أرض مطروح والمصانع وشبكة الطرق الحديثة والمطورة التي تربط المدن ببعضها مع المحافظات بجانب الكباري.

ووقف جميع الحضور دقيقة حداد خلال مؤتمر تأييد مرشح الانتخابات الرئاسية، على أرواح شهداء غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينة.