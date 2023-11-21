«ثقافة كفر الشيخ» ينظم ورشة فنية احتفالا باليوم العالمي للطفل

نظم فرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، ورشة فنية عبارة عن تلوين ورسم، لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

أقيمت الورشة الفنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بإشراف خضر عبد الباقي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

اليوم العالمي للطفل

كما جري تنظيم ندوة عن اليوم العالمي للطفل ألقتها مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة، التي تحدثت عن نشأة اليوم العالمي للطفل والذي بدأ في عام 1954.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية، التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي للطفل، والذي يجري الاحتفال به في 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاههم.

ما هو اليوم العالمي للطفل؟

وحُدِّد اليوم العالمي للطفل لأول مرة عام 1954، ويُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام؛ لتعزيز التعاون الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهية الأطفال، ويعد يوم 20 نوفمبر تاريخًا مهمًّا؛ حيث تبنَّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، ووُقعت وثيقة حقوق الطفل عام 1989.