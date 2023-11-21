وفد الاتحاد الأفرو آسيوي للتكوين المهني والتقني الناشئ يزور جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وفدًا من الاتحاد الأفرو آسيوي للتكوين المهني والتقني الناشئ، وذلك في إطار تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية من أجل التعرف على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتربص الميداني المرخص من قبل جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر.

الاهتمام بذوي الإعاقة

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأخر العقلي بصحبة الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، حيث كان في استقبالهم الدكتورة دعاء خطاب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن مسلم، مدير مركز الاستشارات والتدريب بالكلية، وأستاذ أشرف مصطفى، مدير عام الكلية.

وأجرى الوفد الأفرو أسيوي، جولة تفقدية لمعامل الكلية المتخصصة، حيث تستخدم هذه المعامل لعلاج جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة المختلفة، كما تم تقديم نبذة عن الدورات التدريبية بالكلية.

وعرض الدكتور السيد أبو هاشم، عميد الكلية، برامج الدراسات العليا في الكلية والمسارات التي يقدمها كل قسم وفق التخصصات المختلفة، وكذلك الأنشطة العلمية والبحثية وطلاب واعضاء هيئة التدريس.

كما عرض الدكتور محمد الفقي نبذة عن أحد أهم المشاريع التي قام بتنفيذها قطاع شئون البيئة بالكلية.

ثم انتقل الوفد لزيارة كلية التربية النوعية، وكان في استقباله الدكتور هاني حلمي، عميد الكلية، والدكتور إيهاب عاطف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكمل شوقي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد بديع، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة شعيب، رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة هانم خالد، رئيس قسم العلوم التربوية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالأقسام المختلفة.

مناقشة حول التبادل الثقافي والعلمي

وخلال الزيارة تم المناقشة حول التبادل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس المصريين والجزائريين وبيان دور التربية الفنية الهام في تنمية التذوق الفني والعلاج بالفن، وذلك من خلال مشاهدة معرض التربية الفنية بالأعمال الفنية المختلفة لكل التخصصات.

وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الشكر لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد في المستقبل القريب.