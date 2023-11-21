حزب الاتحاد: جلسة النواب اليوم تؤكد التلاحم الشعبي والرسمي ضد مخططات تهجير الفلسطينيين

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، بحضور رئيس الوزراء، بشأن التدابير المتعلقة بمنع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، تؤكد التكاتف الشعبي خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي لاتخاذ كل ما يراه من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي المصري ضد أي تهديدات تحاك ضده أو مخططات تكثف بعض الأطراف مساعيها لتنفيذها.

الجلسة الاستثنائية لـ«النواب»

وقال «صقر» في بيان له اليوم، إن رسائل مجلس النواب التي بعث بها للجميع تؤكد موقف مصر الحاسم والرافض لإكراه الشعب الفلسطيني على النزوح من غزة، معتبرًا تلك الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضمن جرائم الحرب المتورط في ارتكابها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

حماية الأمن القومي المصري

وثمن رئيس حزب الاتحاد شمولية كلمة رئيس النواب، والتي أكدت الوقوف خلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، كما بعثت رسائل للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أن بعض الأطراف والدول ذات المعايير المزدوجة، والمتشدقة بحقوق الإنسان، تتحمل مسؤولية ما يرتكب من جرائم حرب في غزة، مثمنًا الموقف المصري من تلك الأطراف التي لطالما زايدت على مصر، وهي الآن تقف أمام العدالة مطأطأة الرأس، مؤكدًا أن مصر ـ برلمانا وحكومة ـ وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته قبل أن تتسع رقعة الصراع.

واختتم بأن الجلسة الاستثنائية التي شهدها مجلس النواب، تعكس حجم وخطورة التهديدات التي تحاك ضد مصر، وتتطلب منا جهودًا كبيرًا وتضافرًا مضاعفًا على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات، التي فطنت لها الدولة المصرية مبكرًا.