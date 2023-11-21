وظائف خالية بمرتبات 5500 جنيه لجميع المؤهلات الدراسية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات الدراسية، للعمل في إحدى الشركات الكبرى، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات عالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في شركة مابيبا

1- عمال (قسم الطباعة).

2- عمال (قسم بلاستك).

3- عمال (قسم تعبئه وتغليف).

4- مراقبين أمن.

5- مشرفين أمن للذكور والإناث.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في 6 أكتوبر والجيزة.

- لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف يجيد القراءة والكتابة.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف يتراوح من 18 إلى 45 عامًا.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا شهريا يتراوح بين 3900 إلى 5500 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بهل وجبة يوميا + مواصلات + خطوط.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة في الأسبوع الجمعة والسبت حسب احتياج العمل.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.