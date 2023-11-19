وظائف أمن بمرتب يصل لـ 5 آلاف جنيه لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية للعمل في وظيفة أمن، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عبر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشركة فايتر للأمن والحراسة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف شركة الأمن، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وموعد الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة مكان الملتقى التوظيفي ليكون بمركز شباب البراجيل يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثالثة عصرا.

الشروط المطلوبة

- الوظائف تكون للعمل في وظيفة مشرفين أمن على كمبوندات وممشى سياحي ومولات.

- مكان العمل يكون في أبو رواش وأكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف يتراوح عمره بين 20 و50 عاما.

- العمل يكون لمدة 12 ساعة يوميا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتب بداية من 4 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها حوافز.

- توفر الشركة للعاملين بها سكن.

- تمنح الشركة للعاملين شنطة تموينية كل شهر.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين 4 أيام إجازة كل شهر.