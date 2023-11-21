رئيس جهاز طيبة يتفقد موقع وتخطيط لإنشاء عمارات إسكان اجتماعي جديدة

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، جولة للمرور على المدينة، لاختيار موقع وتخطيط مناسب لإنشاء عمارات إسكان اجتماعي جديدة لخدمة أبناء محافظة الأقصر والمدينة.

واستكمل رئيس الجهاز جولته، بالمرور على الموقع الترفيهي والذى بدأ العمل به، إذ يحتوي على «غرف فندقية - مجمع مطاعم وكافيهات – ألعاب مائية - مبنى بولينج – منطقه ترفيهية»، والذي يخدم المدينة أولا والمحافظة وسيساعد في جذب الاستثمار بالمدينة.

وفي سياق منفصل، استقبل رئيس الجهاز، الدكتور عادل محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، لمواصلة التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة وجامعة الأقصر، والمخصص لإنشاء مقر لمبنى الجامعة والكليات الملحقة بها على مساحة 165 فدان ودراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استكمالا لمنظومة التعليم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة لخدمة أبناء المحافظة والمدينة.