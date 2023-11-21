وكيل «تعليم الأقصر» يتفقد مقار لجان انتخابات الرئاسة

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

جاهزية المقار للانتخابات

ووجه «خالد» بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار، من حيث نظافتها وتأمين الغرف، إذ أنها لا بد أن تكون مؤهلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

تعزيز الوعي المجتمعي

وعلى هامش الجولة تفقد خالد قاعة تدريبية بإدارة البياضية المخصصة حالياً لتقديم البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي».

مفهوم المواطنة

كما تفقد بعض الفصول الدراسية، حيث أدار حواراً مع الطلاب، وناقشهم في مفهوم المواطنة، وماهية علاقة الفرد بوطنه وما ينظمها من حقوق وواجبات، كما التقى وكيل تعليم الأقصر أثناء جولته بإدارة الطود، الدكتور محمود رزق رئيس مجلس ومدينة الطود، واستقبله بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.